Fenerbahçe bonservisi elinde futbolcu arıyor

Yeni sezon için transfer görüşmelerine başlayan Fenerbahçe öncelikle sözleşmesi biten oyuncuları bedelsiz kadrosuna katmak istiyor.

Bonservis bedelli oyuncu ise gerçekten alternatif bulunamayan bir isimse ve bedelin düşük olması durumunda gündeme gelecek.

Takasta kullanılacak isimler

Milliyet'in haberine göre; birçok bölge için hazırlanan transfer listesinde ilk olarak bu isimlere yönelen yönetim ardından takas formülünü devreye sokacak.

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Takımda düşünülmeyen isimleri takasla alabilecek kulüplerle ilgili çalışma da yürütülüyor. Mevcut ekonomik durumda takas formülü birçok kulüp için en mantıklı seçenek olarak öne çıkıyor.

Sarı-lacivertli takımda yeni sezonda düşünülmeyen bazı önemli isimler bulunuyor. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.