Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen: İşler kötüye gidiyor, Ali Koç yeni yönetim oluşturmalı

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Ali Koç'un parasını kulübe hibe ettiğini ancak işlerin yolunda gitmediğini belirterek, "Yeni yönetim oluşturmalı" diye konuştu.

Sözcü Spor Müdürü Bahadır Çokişler’in sorularını yanıtlayan Ali Şen, Fenerbahçe'nin teknik direktör konusunda vakit harcamaması gerektiğini söyledi.

Ali Şen'in açıklamaları şöyle:

Kulübün mali durumunda nefes almak için Ali Koç parasını hibe etti. Bunların karşısında ‘Ali Bey, başarılı olamadın’ demek doğru değil. Desteğin sürmesi lazım. İşler kötüye gidiyor, kabul ediyorum. Ali Bey, yeni bir yönetim kurulu oluşturmalı.



Kulübün mali durumunda nefes almak için Ali Koç parasını hibe etti. Bunların karşısında ‘Ali Bey, başarılı olamadın’ demek doğru değil. Desteğin sürmesi lazım. İşler kötüye gidiyor, kabul ediyorum. Ali Bey, yeni bir yönetim kurulu oluşturmalı.

"Fenerbahçe Başkanı, antrenörü gidip alır"

Eski futbolcularımız ve futbolu bilen isimlerle yola devam edilmeli. Teknik direktör bulmak için bu kadar vakit harcamamalı. F.Bahçe Başkanı, antrenörü gidip alır. Ben dünya ve Avrupa şampiyonu hoca getirdim. Fenerbahçe artık başarısızlığa dayanamaz.

"Herkes Ali Koç'a destek çıkıyor"

Geçmiş yönetimlerde Mehmet Ali Aydınlar, Vefa Küçük ve Orhan Keçeli gibi çok kıymetli insanlar var. Kiminle konuşsam herkes Ali Koç’a destek çıkıyor.



İsmini yazamayacağım kadar uzun bir listeyle bunlar F.Bahçe’ye hizmet etmelidir. Ben futbolculara çok para veren bir başkan değildim. Kulüplerdeki şartlar o zaman başkaydı şimdi çok farklı. İnsanların iyi yönetime her yerde ihtiyaçları var. Aile, şirket ve spor kulüpleri iyi yönetilmezse dağılır, ziyan edilir. Ziyan edince bu sefer yeni insanlar ararsınız.



8 maç mutlaka oynanmalı. Almanlar’ın dediği, ‘İngiliz haftası’ yani çarşamba-pazar maçlarına gerek yok. 15 hafta olsa tamam da 8 hafta büyük zaman değil. UEFA da buna kesin ‘evet’ der. Fenerbahçelilerin matematiği iyidir. 8 maçta 24 puanı buluruz."