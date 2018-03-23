Fenerbahçe, Bolu Tüneli'nde çekmedi; 6-2

Spor Toto Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen arayı bir hazırlık maçıyla değerlendiren Fenerbahçe, Boluspor’la karşı karşıya geldi. Boluspor, bir süprize imza atarak sahadan 6-2’lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe’de uzun bir aradan sonra Ozan Tufan formasına kavuşurken, Valbuena ve Soldado da ilk 11’de kendilerine yer buldu.
Boluspor’un gollerini Burak Asan (15), Andre Santos (31), Sefa Yılmaz (45 pen), Guido Koçer (52), Mutlu Güler (83) ve Emre Gültekin (86) kaydetti. Fenerbahçe’nin golleri ise 26’da
Aatif ve 80’de Fernandao’dan geldi.(Sözcü/Skor)