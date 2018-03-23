Fenerbahçe, Bolu Tüneli'nde çekmedi; 6-2

Spor Toto Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen arayı bir hazırlık maçıyla değerlendiren Fenerbahçe, Boluspor’la karşı karşıya geldi. Boluspor, bir süprize imza atarak sahadan 6-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’de uzun bir aradan sonra Ozan Tufan formasına kavuşurken, Valbuena ve Soldado da ilk 11’de kendilerine yer buldu.