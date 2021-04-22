Fenerbahçe bir efsanesinin daha heykelini dikiyor

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nın karşısına bir efsanesinin heykelini daha dikmek için kaide yerleştirdi.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe’de daha önce Başkan Ali Koç’un açıkladığı ancak Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dikilemeyen kulübün efsane isimlerinden Can Bartu’nun heykeli, Yoğurtçu Parkı’nın karşısındaki parka dikiliyor. Alex ve Lefter’in de heykelinin bulunduğu yere dikilecek olan Can Bartu heykeli için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Can Bartu'nun eşi, “İki arkadaş yan yana olsun” diyerek; Can Bartu heykelinin Lefter’in heykelinin yanına konmasını istemiş ve Ülker Stadyumu'na bakmasını talep etmişti.