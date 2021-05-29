Fenerbahçe, Biglia transferinde sona geldi; Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Lucas Biglia'nın transferinde son aşamaya geldi.



Sezonu üçüncü sırada bitirip son 2 haftada ayağına kadar gelen şampiyonluğu ezeli rakiplerine kaybeden Fenerbahçe'de yeni transfer döneminde hata yapmak istemiyor.

Hürriyet'in haberine göre; transfer çalışmalarını başlatan sarı lacivertliler, 6 numara pozisyonuna takviye yapma amacında. Bu bölgede Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı elinde bulunduran Fenerbahçe, Lucas Biglia'yı radarında tutuyor.



İtalyan gazeteci Nicolo Schira da, sarı-lacivertlilerin Lucas Biglia ile anlaştığını yazdı. Haberde 35 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'yi tercih ettiği ve son ayrıntıların ardından 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Luiz Gustavo ile yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de Jose Sosa geçtiğimiz gün İstanbul'a davet edilirken Arjantinli futbolcudan sözleşmesinde indirim yapması talep edildi. Emre Belözoğlu'nun kadroda düşünmediği Luiz Gustavo ile de yolların ayrılması bekleniyor.