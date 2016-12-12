Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu kuraları bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi sonucunda; Fenerbahçe Rusya'nın Krasnodar, Beşiktaş İsrail'in Hapoel Beer-Sheva, Osmanlıspor ise Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile eşleşti.
Üç takım da 16 Şubat'taki ilk maçlarını deplasmanda, 23 Şubat'taki ikinci maçlarını ise evinde oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe A Grubu'nu 13, Osmanlıspor da L Grubu'nu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kalmayı başarmıştı.
Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 7 puan ile üçüncü olmuş ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Athletic Bilbao-APOEL
Legia Varşova-Ajax
Anderlecht-Zenit St. Petersburg
Astra-Genk
Manchester United-St-Étienne
Villarreal-Roma
Ludogorets-København
Celta-Shakhtar Donetsk
Gent-Tottenham Hotspur
Rostov-Sparta Praha
Mönchengladbach-Fiorentina
AZ Alkmaar-Lyon
PAOK-Schalke
Avrupa Ligi'nden önce ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kura çekimi yapıldı.
Buna göre eşleşmeler şöyle oldu:
Manchester City-Monaco
Real Madrid-Napoli
Benfica-Borussia Dortmund
Bayern Münih-Arsenal
Porto-Juventus
Bayer Leverkusen-Atletico Madrid
Paris St-Germain-Barcelona
Sevilla-Leicester City
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 14-15-21-22 Şubat'ta, rövanşları ise 7-8-14-15 Mart tarihlerinde oynanacak.