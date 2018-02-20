T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) -  Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı

20 Şubat 2018 21:46

İSTANBUL,(DHA) - 

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 16.00\'da başladı. Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusuyla başladıkları antrenmanda 2 gruba ayrılarak 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
KAMENI İLE NEUSTADTER\'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Sarı-lacivertli ekipte kaleci Idriss Carlos Kameni ile savunmacısı Roman Neustadter\'in doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Kameni ve Neustadter\'in bu özel gününü unutmayan teknik heyet ve oyuncular takım arkadaşları için doğum günü pastası hazırlattı. Kutlama için büyük mutluluk duyan Kameni ile Neustadter, doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti ve teşekkürlerini iletti.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Spor Toto Süper LigBeşiktaşCan Bartu TesisleriTeknikAykut KocamanAytemiz AlanyasporDiğerPasFenerbahçe BeşiktaşKAMENINEUSTADTER DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI SarılacivertliIdriss Carlos KameniRoman NeustadterKameniNeustadter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24