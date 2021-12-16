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Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu

Lider Trabzonspor'un Hatayspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

16 Aralık 2021 12:30

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Dev derbide hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Zorbay Küçük yönetecek.

İŞTE 17. HAFTANIN HAKEMLERİ

17 Aralık Cuma

20.00 GZT Giresunspor-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

19 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

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