Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Dev derbide hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Zorbay Küçük yönetecek.
İŞTE 17. HAFTANIN HAKEMLERİ
17 Aralık Cuma
20.00 GZT Giresunspor-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
18 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
19 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus