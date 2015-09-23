Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine tam kadro çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de 27 Eylül Pazar günü Beşiktaş'la derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe'ye sakat futbolcular Diego Ribas, Josef De Souza ve Abdoulaye Ba'da iyi haber geldi. Sakatlıkları iyileşen üç futbolcunun dönmesiyle birlikte sarı lacivertliler, pazar günkü Beşiktaş derbisine tam kadro çıkacak.

Uzun süredir sakatlıkları bulunan Diego ve Ba, bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana, tedavisine devam edilen Josef de Souza ile dinlendirilen Luis Nani katılmadı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli stoperi Bruno Alves ise tedbir amaçlı takımdan ayrı koşu yaptı. Bu oyuncular yarından itibaren takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Diego, Ba ve De Souza'nın dönmesiyle birlikte Fenerbahçe, pazar günkü Beşiktaş maçına tam kadro çıkacak.

Pereira yönetiminde basına açık gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana sarı-lacivertli futbolcular ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde kanat organizasyonuyla son vuruş çalışması yapan sarı-lacivertliler, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmandan sonra bazı oyuncular bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan Portekizli teknik adam, kanat organizasyonları sonucunda daha az gol atan takıma şınav cezası verdi. Çift kale maçı kazanan Gökhan Gönül, Raul Meireles, Robin van Persie, Caner Erkin, Volkan Şen ve Hakan Çinemre'nin oluşturduğu takım antrenman sonrası basın mensuplarına galibiyet pozu verdi. Sarı-lacivertliler derbi maçın hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Pereira oyuncularını sık sık uyardı

Teknik direktör Pereira, çift kale maç sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. Dar alanda yapılan pas ağırlıklı maçta birkaç kez oyunu durdurarak futbolcularını yanına çağıran tecrübeli teknik adam, elindeki deftere aldığı notları oyuncularına okudu. Maç sırasında da oyuncularına bazı pozisyonlarda yapmaları gerekenleri anlatan Pereira, Hollandalı yıldız Van Persie'yle de kısa bir görüşme yaptı. Çift kale maç sırasında Van Persie'nin yanına giden Portekizli teknik adam, oyuncusuna istediklerini anlattı.

Pereira: Derbide güzel bir gösteri sunmak istiyoruz

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Pereira, antrenmandan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile güzel bir derbi oynayacaklarını söyledi. Türkçe olarak "İyi bayramlar" diyerek tek tek basın mensuplarıyla bayramlaşan Pereira, Beşiktaş derbisiyle ilgili şöyle konuştu:

"Derbide güzel bir gösteri sunmak istiyoruz. Benim en büyük tutkum futbol ve iyi bir futbol seyrettirmeyi amaçlıyoruz. Ben de iyi futbol seyretmeyi severim tüm insanlar gibi. Güzel bir maç olmasını diliyorum. İyi bir karşılaşma ortaya koymak istiyoruz. Tabii ki kazanmak da istiyoruz. Bu bizim her zaman hedefimiz."

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Giuliano Terraneo da basın mensuplarıyla bayramlaşırken, Beşiktaş derbisiyle ilgili kısa bir yorum yaparak, "Benim beklentim tüm Fenerbahçelilerin isteğiyle aynı yönde" dedi.

Terraneo, Türk kültüründe bayramlarda küçüklere harçlık verildiğinin kendisine söylenmesi üzerine bir basın mensubuna harçlık verdi.

Açıklamalardan sonra Terraneo ve Pereira, basın mensuplarıyla bayram fotoğrafı çektirdi.