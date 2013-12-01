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Spor

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yangın paniği

Derbide meşalenin tribünün çatısına nasıl geldiği; içeriden mi atıldığı yoksa dışarıdan mı geldiği ise hala netleşmedi

01 Aralık 2013 01:01

Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısının son dakikalarında yaşanan olay korku dolu anlar yaşattı.

İlk yarının son dakikalarında, Beşiktaş'ın attığı 3. gol sonrası Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun çatısında bir meşale olduğu görüldü. Meşale yanarken korku dolu anlar yaşandı ancak korkulan neyse ki olmadı ve meşale çatıda daha büyük bir yangın çıkarmadan aşağıya düştü. Meşalenin aşağı düşerken bir taraftara gelmemesi ise şans oldu.

Meşalenin tribünün çatısına nasıl geldiği; içeriden mi atıldığı yoksa dışarıdan mı geldiği ise hala netleşmedi.

 

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