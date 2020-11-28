Fenerbahçe, Beşiktaş'a "kelime kartıyla" karşılık verdi | "Algı: hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak"

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi yeşil sahadan önce sosyal medyada başladı.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" ifadelerini içeren sosyal medya paylaşımına kendi resmi hesabından karşılık verdi.
Fenerbahçe, geçmişte Beşiktaş'ın paylaştığı kelime kartlarından esinlenerek, 'Algı' kelimesini paylaştı. Paylaşımda "algı", "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak" diye nitelendirildi.