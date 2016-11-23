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Spor

"Fenerbahçe benimle ilgileniyor"

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Van der Wiel’in yerine sağ bek arayışları başladı

23 Kasım 2016 12:01

Peru Ligi takımlarından Deportivo Municipal’da forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Aldo Cardozo, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini söyledi. 

Peru Ligi takımlarından Municipal’de forma giyen 27 yaşındaki sağ bek Aldo Cardozo yaptığı açıklamada, "Yurt dışında oynamayı çok istiyorum. Bu benim hayalim. Şu an 27 yaşındayım ve vakit kaybetmeden bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Avrupa benim için bir hedef." ifadelerini kullandı.

futbolarena'nın haberine göre; Perulu sağ bek öte yandan menajerler tarafından da kendisine iletilen bilgiye göre, "Fenerbahçe benimle ilgileniyor. Bu gerçek. Bakalım şimdiik ilgilenme aşamasında." ifadelerini kullandı.

Aldo Cardozo’nun bu açıklamalarından sonra Perulu futbolcunun Fenerbahçe’de bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Van der Wiel’in yerine transfer edileceği iddialarını doğurdu. 

 

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