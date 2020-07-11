Fenerbahçe Beko transferde hız kesmiyor; Danilo Barthel'le anlaşma sağlandı

Zeljko Obradovic sonrası Igor Kokoskov yönetiminde Turkish Airlines EuroLeague'deki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'ten Danilo Barthel'i transfer etti.

Fenerbahçe Beko'nun Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Johnny Hamilton'ın ardından Danilo Barthel transferini de açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Barthel'e 1.7 milyon Euro kazanacağı iki yıllık bir kontrat teklifinde bulundu. Oyuncu için takımı Bayern de bir sözleşme uzatma teklifi yapmış olmasına rağmen Fenerbahçe'nin teklifinin Alman ekibine göre oldukça yüksek olduğu aktarıldı.

Almanya'da daha önce Heidelberg, Fraport Skyliners ve Bayern Münih formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile anlaşarak ülkesi dışındaki ilk macerasını yaşamaya hazırlanıyor.