Fenerbahçe Beko'nun yıldızına NBA'den kanca

Uzun yıllar Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen ve geçen ocak ayında Fenerbahçe Beko'ya imza atan pivot Kyle O’Quinn için New York Knicks nabız yokladı.

Fenerbahçe Beko, 21 ocakta yaptığı açıklamada son olarak Philadelphia 76ers forması giyen Kyle O’Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

NY Post, yaptığı haberde New York Knicks Kyle O’Quinn'i geri getirmek için bazı adımlar atacağını yazdı. Kyle O’Quinn, 2015-2018 arasında New York Knicks'te oynamıştı.

NBA’de sekiz sezon boyunca, dört farklı takımda forma şansı bulan ve önemli bir NBA kariyeriyle ilk kez Avrupa’ya gelen olan Birleşik Amerikalı pivot, kısa sürede Fenerbahçe Beko’nun uzun oyuncu rotasyonunun en önemli parçalarından biri oldu.