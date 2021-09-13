Fenerbahçe Beko koçu Aleksandar Djordjevic: Görevimiz takımı en iyi duruma getirmek ve bütün kupaları kazanmak

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, önlerinde zorlu bir sezonun olduğunu söyleyerek, "Görevimiz takımı en iyi duruma getirmek ve bütün kupaları kazanmak. Taraftarların ve camianın bizden beklentilerinin farkındayız" dedi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, yeni transfer Achille Polonara ve sarı-lacivertli ekibin önemli isimlerinden Jan Vesely, bugün düzenlenen medya gününde soruları yanıtladı. İlk olarak söze başlayan Djordjevic, kendilerini uzun ve zor bir sezonun beklediğini belirterek, “Bu formanın önemini biliyoruz. Görevimiz takımı en iyi duruma getirmek ve bütün kupaları kazanmak. Taraftarların ve camianın bizden beklentilerinin farkındayız. Takımda inanılmaz bir yardımlaşma var. Çok iyi oyunculara sahibiz. Kulübün bizimle gurur duymasını istiyoruz. Hedefimiz her kulvarda final olmalı” açıklamasını yaptı. Birçok transferin, kendisinin göreve gelmeden önce yapılmasının hatırlatıldığı Sırp çalıştırıcı, “Profesyonel olmak zorundayız. Transferlere ben karar vermedim ama bana sunulanı en iyi şekilde değerlendirerek hareket etmem gerekiyor. Oyunculara güveniyoruz. Onlara öz güven aşılamamız gerekiyor. Yaptıkları işten keyfi almalarını çok istiyoruz. Her zaman mütevazı olup sıkı çalışmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şehmus’un oyun şeklini beğeniyorum”

Yeni bir ekip olduklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Djordjevic, “Takım kimyasını oluşturmak uzun bir süreçtir. Hiçbir zaman bitmez. Topu paylaşan ve pas vermeyi seven oyuncular isterim. Bizim takımda da bunu görüyorum. Bu şekilde devam etmeyi diliyorum” diye konuştu. Yeni transfer Şehmus Hazer hakkında da değerlendirmede bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Şehmus'u izledim. Oyun şeklini çok beğeniyorum. Takıma çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Oyun kuruculuğunun gelişmesini istiyorum. Kulübün bize sunduğu her şeyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Bütün çalıştırdığım takımlarda oyuncuları geliştirdim. Burada da bunu yapmak istiyorum” diye konuştu.

Melih Mahmutoğlu: “Amacımız sezona iyi başlamak”

Fenerbahçe’nin kaptanı Melih Mahmutoğlu da yeni bir takım olduklarını ifade ederek, “Sisteme en kısa sürede uyum sağlayarak sezona iyi başlamak istiyoruz. Yeni sezon öncesinde heyecanlıyız. Yeni bir takımız. Sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon olmasını diliyorum. Ayrı bir heyecan var. Taraftarımıza kavuştuk. Sezona en hazır ve iyi şekilde başlamayı diliyoruz. Hocamızın istediklerini öğreniyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur” dedi. Yeni transfer Şehmus hakkındaki görüşleri de sorulan Melih, “Çok sevdiğim bir kardeşim. Fenerbahçe'ye geldiği için tüm takım mutlu. Ona yardım edeceğiz. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğini biliyor. Takıma çok fazla şey katacak. Bizim için önemli bir transfer oldu” dedi.

Polonara: “Burada olmak rüya gibi”

Sarı-lacivertli kulübün Baskonia’dan kadrosuna kattığı Achille Polonara da takım için elinden geleni yapacağını aktararak, “Buraya geldiğim için mutluyum. Sürekli taraftarlardan mesajlar alıyorum, ‘Aileye hoş geldin, burada olman çok güzel’ diyorlar. Burada olmak rüya gibi. Çok çalışıyoruz. Hazırlık maçlarımız oldu, her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz. Gelişerek daha iyi olacağız. Takımın başarılı olması için her şeyimi vermeye hazırım” şeklinde konuştu.

Takımın önemli isimlerinden Jan Vesely de çok iyi çalıştıklarını söyleyerek, “Yeni yüzler, yeni oyuncular ve yeni bir sistem var. Alışmak zaman alacak. Fazla zamanımız yok. Hızlı bir şekilde yeni sisteme alışmaya çalışacağız. Umarım bu sene takıma katkıda bulunabilirim ve kupa kazanabiliriz” cümlelerine yer verdi.

Geçtiğimiz sezonki performansı hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Vesely, “Geçtiğimiz sezon kupa kazanamadık bu nedenle benim performansımın bir önemi yok. Ama bu sezon kupa kazanırsak ve 2 sayı bile atarsam, bu daha önemli olur” açıklamasını yaptı.

Medya günü, toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.