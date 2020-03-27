Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu: Son bir ayda herkes sırayla hasta oldu

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, son bir ay içinde herkesin sırayla hasta olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, bugün resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, Fenerbahçe Beko'da 1 sporcu, 1 teknik kadro ve 2 de idari çalışan olmak üzere 4 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu takımdaki 4 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıkmasını değerlendirdi.

"Psikolojimiz nasıl olacak bilmiyorum"

İşte Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları: "Zorlu bir süreçten geçiyoruz, takım olarak da Valencia maçı büyük ihtimalle bizim sonucumuzu etkiledi diye düşünüyoruz. Benim testim negatif çıktı, bende problem yok. Evde kalmamız ve kurallara uymamız gerekiyor.

Tüm dünya bunu yaşıyor. Nasıl bir geri dönüş sağlayacağız. Psikolojimiz nasıl olacak bilmiyorum. Ligler oynanmayacak gibi görünüyor. Çok zor. Vücudumuzu diri tutmak amaçlı farklı programlar yapıyoruz. İhtiyacım olan spor aletleri için siparişler verdim.

"Son bir ayda herkes sırayla hasta oldu"

Sezonun en önemli maçlarında özellikle, Kalinic de söylemiş, hastalıklar geçirdik. Ateşlenme oldu, serum yiyen oldu, evde yatan oldu, idmana gelmeyen oldu. Hastalığı birbirimize geçirmeyelim diye. Kalinic'in de söylediği gibi, son 1 ayda takımdaki herkes sırayla hasta oldu diyebilirim.

Ben evdeyim, lütfen sizler de evlerinizde kalın. Avrupa'da gidişat kötü, bizde de bu gidişat kötü olmasın."