Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic sonrası Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, Obradovic'in ayrılığının ardından yeni başantrenörünü belirledi. Bein Sports'un haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

Henüz 19 yaşındayken, 1990 yılında geçirdiği trafik kazasında dizinden yaralanan ve oyunculuk kariyeri neredeyse başlamadan biten Kokoskov, 1992’de OKK Beograd’ın alt yapısında antrenörlüğe başladı. Partizan’ın genç takımındaki deneyiminden sonra ABD’nin yolunu tuttu.

NBA’de Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Utah Jazz ve Sacramento Kings’de asistan koç, 2018-2019 sezonunda ise Phoenix Suns’da başantrenör olarak çalışan 49 yaşındaki Kokoskov, 2017’de kariyer patlaması yaptı. Luka Doncic’li Slovenya, 3 yıl önce İstanbul’da Avrupa Şampiyonu olurken başantrenörlük koltuğunda Kokoskov vardı.

Aynı Kokoskov, 20 Kasım 2019’da Sırbistan Milli Takımı’nın başına geçti. 2004-2005 yıllarında Zeljko Obradovic’in yardımcısı olarak (o dönemki adıyla) Sırbistan Karadağ'da yardımcı antrenör olarak görev yapan deneyimli çalıştırıcı, 2008-2015’te de Gürcistan Milli Takımı'nda başantrenördü. Kokoskov, OKK Beograd’dan (23 yıl) sonra kariyerinde ilk kez Avrupa’da bir kulüp takımını çalıştıracak.