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Spor

Fenerbahçe Beko, Galatasaray derbisinde gülen taraf oldu

02 Ocak 2021 17:22

Ing Basketbol Süper Ligi 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray'ı deplasmanda 87-73 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi

Galatasaray'ın sahası Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı derbiyi sarı lacivertliler 73-87 kazandı.

Sarı kırmızılılar ligde 10. mağlubiyetini aldı. Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, 12. galibiyetine ulaştı

  • 18 sayı, Guduric
  • 15 sayı, Brock
  • 15 sayı, Pierre
  • 15 sayı, RJ Hunter

Fenerbahçe'de Guduric 18, Pierre ve Vesely 15'er sayıyla oynarken; Lorenzo Brown'un 13 sayı, 8 asistlik performansı da dikkat çekti.

Galatasaray'da ise Borock Motum ve Ronald Hunter 15'er sayıyla mücadele ederken; Barış Mamış 10 sayı, 2 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.

Derbide Galatasaray'dan RJ Hunter ve Fenerbahçe Beko'dan Ahmet Düverioğlu arasında tartışma yaşandı. İkili arasında tansiyon yükselirken Düverioğlu, araya giren Galatasaraylı Motum'u itekledi. Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, takım arkadaşını sakinleştirirken hakem, iki oyuncuya da teknik faul verdi.

 

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