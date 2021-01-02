Fenerbahçe Beko, Galatasaray derbisinde gülen taraf oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi

Galatasaray'ın sahası Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı derbiyi sarı lacivertliler 73-87 kazandı.

Sarı kırmızılılar ligde 10. mağlubiyetini aldı. Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, 12. galibiyetine ulaştı

18 sayı, Guduric

15 sayı, Brock

15 sayı, Pierre

15 sayı, RJ Hunter

Fenerbahçe'de Guduric 18, Pierre ve Vesely 15'er sayıyla oynarken; Lorenzo Brown'un 13 sayı, 8 asistlik performansı da dikkat çekti.

Galatasaray'da ise Borock Motum ve Ronald Hunter 15'er sayıyla mücadele ederken; Barış Mamış 10 sayı, 2 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.

Derbide Galatasaray'dan RJ Hunter ve Fenerbahçe Beko'dan Ahmet Düverioğlu arasında tartışma yaşandı. İkili arasında tansiyon yükselirken Düverioğlu, araya giren Galatasaraylı Motum'u itekledi. Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, takım arkadaşını sakinleştirirken hakem, iki oyuncuya da teknik faul verdi.