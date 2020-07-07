Fenerbahçe Beko, Egehan Arna ile yolları ayırdı

Fenerbahçe Beko’da Başantrenör Zeljko Obradovic ve yıldız basketbolcu Luigi Datome’nin takımdan ayrılmasının ardından bir veda haberi daha geldi. 23 yaşındaki Egehan Arna’nın ayrılığı ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza, altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan Egehan Arna ile yollarımız ayrılmıştır.



Egehan Arna, formamızı giydiği süreçte takımımıza önemli katkılarda bulunmuş ve aynı zamanda, altyapılarımızda yer alan genç sporcularımız için A Takım formasına giden yolda güzel bir örnek teşkil etmiştir.



Egehan Arna’ya, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine başarılar dileriz."