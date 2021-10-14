Fenerbahçe Beko'dan 39 sayı farklı galibiyet

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de çift maç haftasını galibiyetle kapattı. Salı günü Almanya'da ALBA Berlin'e mağlup olan sarı-lacivertliler, ligin 4. haftasında konuk ettiği UNICS Kazan'ı 80-41 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe ilk çeyreği 21-8, devreyi ise 44-22 önde noktaladı.

Üçüncü çeyrekte de rakibine karşı pota altında iyi bir savunma yapan Aleksandar Djordjevic'in ekibi farkı 30 sayıya kadar çıkardı. Potasında sadece 5 sayı gören sarı-lacivertliler, son on dakikaya 61-27 üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda skor üstünlüğünün avantajını iyi kullanan Fenerbahçe Beko, rakibinini 80-41'lik skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ikinci galibiyetini elde ederken, Euroleague tarihindeki en az sayı kaydettiği maçı geride bırakan Rus ekibi ise tek galibiyette kaldı.

Fenerbahçe'de Marial Shayok 17, Devin Booker 16, Nando De Colo 13 sayıyla oynadı. Konuk ekipte Isaiah Canaan 10, Lorenzo Brown 8 sayı üretti.