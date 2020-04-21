Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'le yola devam kararı

Fenerbahçe Beko'yu üst üste 5 sezon Euroleague'de Final-Four'a taşıyıp 1 kez şampiyon yapan Zeljko Obradovic'in, yönetimin 2+1 yıllık teklifine 'evet' dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Beko Koçu Zeljko Obradovic'ten sarı-lacivertlileri mutlu edecek bir haber geldi. Sırp çalıştırıcının, Fenerbahçe yönetiminin kendisine yönelttiği 2+1 yıllık teklife ‘Evet' dediği öğrenildi.



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Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'yi basketbolda tüm dünyanın tanıdığı bir marka haline getiren Obradovic, takımın iskeletini oluşturan Melih Mahmutoğlu, Nando de Colo, Luigi Datome, Kostas Sloukas, Ahmet Düverioğlu, Jan Vesely gibi tecrübeli isimlerin yanına genç isimler monte ederek yeniden Avrupa'nın zirvesine oynayan bir takım yaratma hedefiyle kolları sıvayacak.

Bütçe küçülecek

Obradovic'in sarı lacivertli takımda bütçenin daralacağı söylentileri yüzünden kararsızlık yaşadığı ancak koronavirüs salgını sonrasında basketbolda bütün Avrupa kulüplerinde benzer küçülmelerin kaçınılmaz olduğunu görerek yuvada kalmaya karar verdiği tahmin ediliyor.