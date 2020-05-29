Fenerbahçe Beko'da maaşlarını alamayan oyuncular kulübü şikâyet etti!

Fenerbahçe Beko’da bazı yabancı oyuncular maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü EuroLeague Oyuncular Birliği (ELPA) üzerinden EuroLeague’e şikâyet etti.



Kulüp yetkilileri tüm yabancılar olmasa da oyuncuların çoğunluğunun şikâyetini doğrularken konuyla ilgili şu açıklamayı yaptılar.



Kulübü şikâyet edenlerin ismi açıklanmasa da bu oyuncuların yeni sezondan takımda düşünülmeyen ve kulüpten umudunu kesenlerin olduğu öğrenildi.



Devam kararı alan İspanya’ya gitmek isteyen Fenerbahçeli basketbolcuların ELPA ve BAT’a (Basketbol Tahkim Mahkemesi) giderek sözleşmelerini bir an önce sonlandırmak istedikleri öğrenildi.

Aralık ayından beri maaş alamıyorlar

Yunan spor haber sitesi SDNA da bu ayın başında sarı lacivertli oyuncuların 12. aydan bu yana ücret alamadıklarını okuyucularına duyururken iletişime geçtikleri ELPA’nın konu ile ilgili yorum yapmak istemediğini duyurmuştu.



Bilindiği gibi 2018 yılında kurulan EuroLeague Oyuncular Birliği Başkanlığı’nı Fenerbahçe Beko takımının İtalyan yıldızı Gigi Datome yapmakta. Bu arada yabancı oyuncuların bu tutumuna karşın yerli oyuncuların herhangi bir şikayetinin olmadığı ifade edildi.

Obradovic ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe Beko’da oyuncular cephesinde kriz yaşanırken yönetimin basketbol takımının koçu Zeljko Obradovic’le yeni sezon için görüşmelere başladığı belirtildi.