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Spor

Fenerbahçe Beko'da koç Djordjevic, Koronavirüs'e yakalandı

Djordjevic'in izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı aktarıldı

17 Ocak 2022 16:44

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkimspor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Djordjevic'in izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı aktarıldı.

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