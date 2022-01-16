Fenerbahçe Beko'da koç Djordjevic, Aliağa Petkim maçında yok

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, hastalığı nedeniyle bugün Aliağa Petkim ile yapılacak maçta sarı-lacivertli basketbol takımının başında yer alamayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic, hastalığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımımızın başında yer alamayacaktır. Bu süreçte yapılan Kovid-19 testi negatif sonuçlanan antrenörümüz, semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönmüştür." ifadelerine yer verildi.