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Spor

Fenerbahçe Beko'da koç Djordjevic, Aliağa Petkim maçında yok

16 Ocak 2022 17:19

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, hastalığı nedeniyle bugün Aliağa Petkim ile yapılacak maçta sarı-lacivertli basketbol takımının başında yer alamayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic, hastalığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımımızın başında yer alamayacaktır. Bu süreçte yapılan Kovid-19 testi negatif sonuçlanan antrenörümüz, semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

 
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