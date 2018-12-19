Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova: 79 - 75

İSTANBUL,(DHA)

FENERBAHÇE BEKO: Jan Vesely 19, Marko Guduric 15, Kostas Sloukas 7, Nicolo Melli 9, Luigi Datome 10, Nikola Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu, Erick Green , Joffrey Lauvergne 4, Sinan Güler

CSKA MOSKOVA: Nikita Kurbanov, Othello Hunter 11, Alec Peters 5, Daniel Hackett 10, Nando De Colo 3, Sergio Rodriguez 11, Will Clyburn 17, Cory Higgins 12, Kyle Hines 6, Andrey Vorontsevich, Mikhail Kulagin, Joel Bolomboy

1\'İNCİ PERİYOT: 18 - 26

DEVRE: 36 - 48

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60 - 62

5 FAUL ALAN: Kyle Hines (CSKA MOSKOVA)

THY EuroLeague\'nin 13\'üncü haftasında Fenerbahçe Beko sahasında CSKA Moskova\'yı 79-75 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 12 sayı geride kapatan Fenerbahçe, 3\'üncü periyodun başında yakaladığı 19-0\'lık seri ile müthiş bir geri dönüşe imza attı. Kalan dakikalarda skor üstünlüğü sürekli el değiştirirken, son periyotta savunma sertliğini arttıran Fenerbahçe Beko sahadan galip ayrıldı: 79-75. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Jan Vesely oldu.