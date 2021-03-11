Fenerbahçe-beIN Sports gerilimi New York Times'ta: "360 milyon dolarlık TV anlaşmasını tehdit eden komplo teorisi"

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Fenerbahçe ile Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports arasındaki gerilim, ABD'nin ve dünyanın en çok takip edilen medya kuruluşlarından New York Times'ta "360 milyon dolarlık TV anlaşmasını tehdit eden komplo teorisi" başlığıyla yer buldu.

New York Times, beIN Sports'un seyircisiz maçlara yaptığı tezahürat ses paketinde Fenerbahçe'ye yönelik küfürlü bir tezahürat tespit edildiği ve bu durumun aylar sonra ortaya çıktığını ifade etti. Fenerbahçe aynı zamanda sezon ortasından itibaren BeINSports'u VAR'ı manipüle ederek ve elverişsiz kamera açıları seçerek kendilerine karşı komplo kurmakla suçlamış, beIN iddiaları reddetmişti.

Gazete, gerilimin dünyanın en büyük spor yayın hakkı alıcılarından biriyle Türkiye'nin en zengin insanlarından birinin liderlik ettiği milyonlarca taraftarlı Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdiğini; durumun bütün Süper Lig takımları için finansal sonuçları olabileceğini ifade etti. Haberde, yeni yayın anlaşmasından önce beIN Sports'un Türkiye'de kalıp kalmama konusunda kararsız olduğu belirtildi.

Haber için yorumlarda bulunan bir beIN Medya Grubu sözcüsü, "Neden bilinçli olarak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini marjinalleştirmeye çalışalım? Bu ticari olarak da başka bir açıdan da mantıklı değil" dedi. Haberin muhabiri Tariq Panja, "Sözcü de bu makale için yorumda bulunan birçok kişi gibi Fenerbahçe'nin veya onun taraftarlarının tepkisini çekmemek için isminin kullanılmamasını talep etti" yazdı.

Panja, Fenerbahçe'nin mahkeme kararına kadar maça üzerinde "beFAIR" yazılı antrenman formalarıyla çıktığına ve Mesut Özil'in basına tanıtıldığı konferansa beIN Sports muhabirlerinin alınmadığına dikkat çekti. Haberde, Fenerbahçe'nin beIN Sports'un küfürlü tezahüratlar hakkındaki özrünün 19.05'te yayımlanmasına tepki gösterdiği de hatırlatıldı.

turkish-football.com'un kurucusu Emre Sarıgül, "Komplolar ve paranoya Türkiye'de kültürün bir parçasıdır" dedi.

Fenerbahçe'nin haber için New York Times'a birkaç sayfalık bir açıklama yolladığı ifade edildi. Muhabir, Fenerbahçe'nin açıklamasının komplo teorileri içerdiğini ifade etti.

Açıklamayı kaleme alan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "İddialarımıza tek tek bakarsanız pek anlamlı gelmeyebilir. Ancak onları büyük bir yapbozun parçaları olarak görürseniz, büyük resmi de rahatça görebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Kızılhan, bazı detayları Türk futbolunu iyi tanımayanların anlamasının zor olabileceğini de ifade etti.

Haberde beIN Sports Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş için de özel bir parantez açıldı. Panja, Sümertaş'ın sıklıkla hedef alındığını ifade ederken eski bir hakem olan yayıncı Ahmet Çakar'ın canlı yayında kendisine hakaret ettiğini de hatırlattı.

NYT'ye yaptığı açıklamalarda Kızılhan da Sümertaş'ın geçmişte Galatasaray'da yaptığı görevden sebep tarafsız olamayacağını savundu. Kızılhan, "Bizim endişelerimiz ve suçlamalarımız belli kişlerden değil kanalın Fenerbahçe'ye sistematik yaklaşımında kaynaklanıyor" dese de, "beIN Sports'un işe alma süreci ve insan kaynaklarını gözden geçirmesi iyi olur" diye devam etti.

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Haberde sıklıkla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türkiye'nin en varlıklı iş insanlarından biri olduğuna dikkat çekildi.