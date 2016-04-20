Fenerbahçe basketbolda Final Four’da!

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi çeyrek final maçında Real Madrid Takımını 75-63 yenip seride durumu 3-0 yaparak Final Four’a (Dörtlü Final) yükseldi. Fenerbahçe Euroleague'de üst üste ikinci kez Dörtlü Final'de!

Eurosport'un haberine göre, İstanbul'da seriyi 2-0 yaparak Madrid'e avantajlı giden Obradovic'in öğrencileri seriyi kısa kesti ve Euroleague'in son şampiyonu Real Madrid'i 63-75 yenerek Berlin'deki Dörtlü Final'e rezervasyonu yaptırdı.

Dörtlü Final'de rakip Laboral Kutxa

13 Mayıs'ta Berlin'de başlayacak Dörtlü Final'de Fenerbahçe'nin rakibi Panathinaikos'u çeyrek finalde 3-0 geçen Laboral Kutxa olacak.

Maçın özeti

Barclaycard Center’da serinin üçüncü maçında ilk çeyrekte Fenerbahçe, İstanbul’da bıraktığı yerden devam etti. İlk 10 dakikada rakibine sadece 13 sayı izni veren Obradovic’in öğrencileri, düşü şut yüzdesine rağmen 18 sayı üretmeyi başardı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe ilk üç dakika boyunca sayı yemedi. İlk 13 dakikada 1/11 üç sayı isabetiyle oynayan Real Madrid koçu Pablo Laso mola almak zorunda kaldı. Mola sonarında çembere gitmeye başlayan ve boyalı alandan skor üreten Real Madrid, ikinci çeyreğin bitimine 5 dakika kala skoru 21-24’ e getirdi ve rüzgarı arkasına aldı. Hücumda tıkanan ve 3 dakika boyunca sayı bulamayan Fenerbahçe, bitime 3 dakika kala aldığı molanın ardından Udoh ve Antic’in serbest atıştan buldukları 4 sayıyla krizi atlattı ve ilk yarıyı 27-30 önde kapattı.

İlk yarıda 3/3 şut isabetiyle oynayarak 7 sayı üreten Kalinic, 2 blok ve 3 ribaundla etkili oldu. Pota altında ise etkili bir oyun sergileyen Pero Antic 8 ribaundla oynadı.

İkinci yarıda sahneye Bogdan Bogdanovic çıktı. İlk yarıda sayı üretemeyen Sırp yıldız, ikinci yarının başında sadece 20 saniyede 6 sayı birden üretti ve takımını 32-39 öne taşıdı. 32-30 geri düştükten sonra 4 dakika sayı yemeyen Fenerbahçe, Datome’nin kritik üçlüğüyle 32-44 öne geçti ve ilk kez farkı çift hanelere çıkardı. Bu andan sonra kontrolü rakibine vermeyen sarı lacivertliler, Dixon ile hücumda etkili oldu. Udoh ve Antic’in pota altını karartan oyunlarıyla savunma direncini iyice artıran Fenerbahçe üçüncü çeyreği 40-54 önde kapattı.

Son çeyrekte Real Madrid'de Sergio Rodriguez ile Maciulis'in 3 sayılık atışlarına Fenerbahçe de Datome ve Bogdanovic ile cevap verdi. Sarı-lacivertliler son 7 dakikaya 64-47'lik skorla girdi. Real Madrid, Sergio Llull'un arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerle 35. dakikada farkı 8 sayıya kadar indirdi: 58-66. Obradovic'in, Dixon'ı tekrar oyuna almasıyla toparlanan Fenerbahçe, Udoh'un etkili oyunuyla maçta son 3 dakikaya girildiğinde farkı yeniden 14 sayıya (58-72) çıkardı. Maçın son bölümünü iyi oynayan Fenerbahçe, skor avantajını korudu ve sahadan 75-63 galip ayrıldı.

Bogdanovic'e tek devre yetti

Fenerbahçe'de sadece 2. devrede 17 sayı atan Bogdanovic maçın en skorer ismi olurken, Udoh serinin ilk iki maçında olduğu gibi öne çıkan isim oldu.

Salon: Barclaycard Center

Hakemler: Botys Ryzhyk (Ukrayna), Robert Lottermoser (Almanya), Spiros Gkontas (Yunanistan)

Real Madrid: Llull 8, Carroll 6, Fernandez 5, Ayon 14, Reyes 6, Nocioni 6, Rodriguez 15, Hernangomez , Maciulis 3, Doncic , Rivers , Taylor

Fenerbahçe: Dixon 14, Bogdanovic 17, Datome 13, Udoh 15, Antic 4, Hickman, Sloukas 1, Kalinic 11, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Berk Uğurlu, Egehan Arna

1. Periyot: 13-18

Devre: 27-30

3. Periyot: 40-54