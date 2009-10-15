Fenerbahçe başkanı Yıldırım evi terk etti!

Aziz Başkan, bir süre önce eşi Yıldız Hanım'la oturduğu Beykoz Konakları'ndaki evi terk etmiş!



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile eşi Yıldız Hanım'ın evliliklerinin üzerinde meğer uzun süredir kara bulutlar dolaşıyormuş.



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile eşi Yıldız Hanım'ın evliliklerinin üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.



Alınan bilgilere göre galiba durum daha da kötüye gidiyor! Yıldırım'ın artık nerede kaldığı bilinmiyor ama çiftin evliliğinin kurtulmasının artık pek mümkün olmadığı konuşuluyor!

