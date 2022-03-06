Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçına gitmiyor iddiası

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un Kadıköy'e gitmeme kararı aldığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'de bu sezonki kötü gidişat nedeniyle taraftarlar tarafından protesto edilen Ali Koç'un Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor maçına gitmeyeceği öne sürüldü.

Ali Koç, taraftara çağrı yapmıştı

Fenerbahçeli taraftarlara seslenen ve Trabzonspor maçında takımın itici gücü olması gerektiğini belirten Ali Koç, "Fenerbahçe taraftarı, rakibe Kadıköy'de olduğunu hatırlatır. İnşallah böyle olur. İnşallah diyorum çünkü son dönemde farklı oluyor. Herkes tepki koyabilir ama bu maçın ilk yarısında, maç 0-0'iken, 2-1 gerideyken olmamalı. Futbolcular bundan etkileniyor. Top almaktan bile çekiniyorlar. İnşallah Fenerbahçe'ye ne kadar itici güç olabileceklerini gösterebilirler. Çubukluyu temsil eden insanların, rakiple mücadele ettiği anlarda futbolcularımızı yuhalamak, ıslıklamak, takımı ıslıklamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu düşüncem de hiçbir zaman değişmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı

Fenerbahçe'de hedef ikincilik

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi.

Ligde 5 maçtır kazanan Trabzonspor ise Fenerbahçe virajını alarak puanını 69 yapıp liderliğini perçinlemenin hedefinde olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar, Min Jae, Osayi, Crespo, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius