Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Pelikancı yapının bile hedefi haline gelebiliyorsak...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mevcut Fenerbahçe yönetiminin "Pelikancı yapı" tarafından hedef alındığını söyledi.

Başkanlık göreviyle ilgili konuşan Koç, "Ya biz ortama uyacağız, ya da ortama uyacak Fenerbahçe Başkanlığı yapacak birilerini bulacağız. Pelikancı yapı denilen bir şey var onların bile hedefi haline gelebiliyorsak, demek ki sistemsel bir sıkıntı var. Meyve veremezsek bu camia kendine en uygun başkanı seçecektir" ifadelerini kullandı.