T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Pelikancı yapının bile hedefi haline gelebiliyorsak...

16 Mayıs 2020 07:12

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mevcut Fenerbahçe yönetiminin "Pelikancı yapı" tarafından hedef alındığını söyledi.

Koç, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkanlık göreviyle ilgili konuşan Koç, "Ya biz ortama uyacağız, ya da ortama uyacak Fenerbahçe Başkanlığı yapacak birilerini bulacağız. Pelikancı yapı denilen bir şey var onların bile hedefi haline gelebiliyorsak, demek ki sistemsel bir sıkıntı var. Meyve veremezsek bu camia kendine en uygun başkanı seçecektir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Fenerbahçepelikanpelikancı yapıhedefdivan kuruluali koçbaşkan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24