Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe devam etmeyeceğini açıkladı

Yeni sezon planlaması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, kulüp televizyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili konuşan Koç, "Bizim düşüncemiz, bana göre 5 bilemedin 10 yıl sonra açık ara tartışmasız en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu, son derece başarılı olacak. Bizim içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın çok büyük risk olacağını, Emre için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Her zaman bir baskı var dolayısıyla onu da riske atmamak adına bu tercihi yaptık" diyerek, Fenerbahçe teknik direktörü olarak Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini açıkladı.

Teknik direktörlük konusundan transferlere, geçen 3 yıllık başkanlık döneminden gelecekle ilgili planlarına kadar birçok konuya değinen Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimi 25-26 Haziran tarihlerinde yapacağız"

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Koç, "Aslında niye bugüne bıraktık basın toplantısını. Onu açıklayalım. Sezon sonunda hep beraber olmak güzel. Tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran'da olağan seçimli genel kurulu yapacaktık. 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar uzatılınca yeni bir tarih belirledik. 12 Haziran oldu. Pazar günü kısıtlamanın süreceğini hesaplayamadık. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur. 25-26 Haziran'a getiriyor. 12-13'ü bir gün geri çekebilir miyiz? Ama hukuken mümkün gözükmüyor.

Mahkemelik bir konu bile olabilir. Seçimi 25-26 Haziran tarihlerinde yapacağız. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. İnşallah sizin sorularınıza tatmin edecek cevaplar vereceğiz. Her sene böyle başlıyoruz, Nisan ayında şampiyon, Dilmen, Tatlı, Zorlu sezonu... Bunlar normalleşti. Normalleşmeye rağmen inananların sayısının azaldığı göz ardı edemeyeceğimizin bir unsur. Israrlı, sistematik bir şekilde bu argümanları, iftiraları her sezon yerleştirip buna da yeterince inanacak bir kitle bulabilmek üstün bir başarı. Bu golü yemeyin, dikkat edin diyorum. Her sene devam ediyor. Azalarak da olsa devam ediyor" diye konuştu.

"Emre Belözoğlu'nun bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ederim"

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Emre Belözoğlu'na ben müteşekkirim. Yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum. Ben Emre'yi yöneticiyken ve öncesinde tanırdım. Beraber çalıştığımız sürede daha yakından tanıma fırsatım oldu. Kendisinden ne istediysek saf duygularla elinden gelenin en iyisini yapak için yoğun mesai harcayarak, elini taşın altına koydu. Ben Emre'yle ilk sezonun ortasında istişare etmek için görüştüm. O zamanlar kendine bir kariyer planlaması yapmıştı, onları anlatmıştı. O sezon sonunda Ersun hocanın da arzusuyla kaptan olarak döndü. Ondan 6 ay sonra kaptan teknik direktör olarak kendini buldu. Ondan 2 ay sonra sportif direktör olarak kendini buldu. Bence burada beklenenin çok üzerinde performans sergiledi. Kısıtlı imkânlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan oyuncuların gelmesini sağladı, büyük artılar getirdi.

7 ay sonra kendini teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan biri bu riski almayabilirdi. Bir saniye düşünmedi. Sahada gördüğümüz futbol, bizlerin beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Dolayısıyla ne beklendiyse elinden geleni yaptı.

İleriye dönük teknik direktörlük konusunda bana göre üç alternatifimiz vardı: Bunlardan biri Emre ile devam etmek, yabancı ve tecrübeli bir teknik adamla devam etmek, üçüncüsü ise yepyeni bir yabancı teknik direktör. Türkiye'ye yerli olarak olabilecek tek kişiyi Emre Belözoğlu olarak görüyorum o yüzden yabancı diyorum. Bizim düşüncemiz, bana göre 5 bilemedin 10 yıl sonra açık ara tartışmasız en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu, son derece başarılı olacak. Bizim içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın çok büyük risk olacağını, Emre için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Her zaman bir baskı var dolayısıyla onu da riske atmamak adına bu tercihi yaptık, Emre ile de konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi, çok sıcak baktığını söyleyemem. Onu da anlayışla karşılıyorum ama sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu'na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah, hepimiz açısından en hayırlı kararı vermiş oluruz. Benim inancım şudur ki sonuç ne olursa olsun Emre, bu kulübe büyük hizmetler yapmaya devam edecektir" dedi.

"Hiçbir zaman şampiyonluk vaadim olmadı"

Gelecekle ilgili vaatleriniz var mı sorusunu yanıtlayan Koç, "Benim hiçbir zaman şampiyonluk vaadim olmamıştır, ben zaten büyük konuşan bir insan değilim. Dikkat ederseniz her yerde kısmetse, inşallah derim büyük konuşmayı sevmem ama bu sektörde seviliyor. Bir arkadaşımız 'Kurullarda adamınız yok, federasyonda etkili değilsiniz, yumruğunuzu vurmuyorsunuz' demişti. Bir nebze haklı. Ama dedim ki ona, biz Sivasspor maçıyla şampiyonluğu alsaydık; kavga etmeden manipülasyon yapmadan, MHK'ya adam sokmasak, farklı bir üslupla centilmence şampiyonluk da olabiliyor diyecek miydiniz? Fark bir maç. Taraftarımıza da sesleniyorum, niye biz daha agresif, daha sert değiliz. Ama göreceksiniz Fenerbahçe bunu gösterecek, adil yollarla şampiyonluk kazanılacağını gösterecek. Sakın bizim de bugün tenkit ettiğimiz hal ve tavır içerisine gireceğimizi algılamayın. Sadece misliyle, çok çabuk cevap vereceğimizden emin olabilirsiniz. Çok arzu edip de 3 sene içinde başaramadığım; bir tesis sözü vermiştim. A takıma modern, Avrupa'da parmakla gösterilecek örnek bir tesise kavuşturma hayalim vardı. 7 milyon euro bütçemiz var. Diyeceksiniz ki nerede? Başvuruları yaptık, arazi de var. Hiçbir şey olmazsa ben ayrılmadan o arazi olacak" dedi.

"4-5 transfer yapacağız"

Transferlerle iligli konuşan Koç, "Belki reddedemeyeceğiz teklifler alabiliriz.4 ya da 5 nokta atışı yapacağız. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de ya bir sağ bek ya bir sol bek transferleri yapacağız. Yolladığımız oyuncular yurt dışında iyi işler yapılıyor. Bu sezon 15 milyon euroluk satışımız olabilir Ben bir tesis sözü vermiştim. Altyapıya modern bir tesis yapma hayalimiz vardi. Bunun için 7 milyon bütçemiz var. Paramız da hazır. Adını koymak isteyen insanlar var. Arazi hazır. İnşallah bu projeyi ben ayrılmadan bitireceğiz. Bugün başlasak 1 senede biter" ifadelerini kullandı.

"Bir kulüp satın alacağız"

"2. ve 3. Lig'de bir kulüp satın alacağız. Kiraladığımız oyuncuların çoğu süre almıyorlar. Kendi takımımızda olduğu takdirde pek çok oyuncuyu deneme imkanı yakalarız."

"Teknik direktör için tercihimiz Portekiz ve Almanya ekolünden"

"Teknik direktör kampta olmasını istiyoruz. Ne kadar erken o kadar bizim avantajımıza. Yolları arayacağımız oyuncular için harekete geçeceğiz. Temennim yeni teknik direktörün yarın belli olması. Ama tahminim Haziran'ın 3. haftasına kadar belli olacak. Teknik direktör için tercihimiz daha çok Portekiz, Almanya üzerinde."

"Yeni sezondan itibaren formalarımızda artık yıldız olmayacak"

"TFF kendi tarihine ve Cumhuriyetimizin tarihine sahip çıkmalı. Bu talebimizi kuvvetli argümanlarla destekleyerek 'Hakkımızı verin' diyoruz. Derdimiz para pul, yıldız değil. Bizim derdimiz tarihimiz. Para, pul, yıldız sonra gelir. Zaten bundan sonra yıldız takmayacağız. Yeni sezondan itibaren formalarımızda artık yıldız olmayacak."

"Sanmayın ki 59 öncesi şampiyonlukları göz ardı ettik. Fenerbahçe, çok basit, yalın, net, verilere bilgilere ve tarihi gerekçelere dayanarak bir talepte bulunuyor. Ne diyor? Federasyonun düzenlemiş olduğu 59 yılına kadar ulusal turnuvaların sayılmasını istiyoruz"

"TFF bir karar verecek. Bu kararı vermeden önce komisyon bizi çağırmalı ve görüşlerimizi almalı. Diğer 6 kulübü de çağıracak, karşı gelen kulüpleri de çağıracak ve bizleri tartıştıracak. Bundan daha güzel ne olabilir? Bekliyoruz"