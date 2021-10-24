Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bence bu kadro şampiyonluk için yeterli

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, kadrolarının şampiyon olmak için yeterli olduğunu söyledi. Taraftarın yönetim istifa tezahüratlarını yorumlayan Koç, "Taraftarın tepkisi gayet normal" dedi.

Alanyaspor yenilgisini değerlendiren Ali Koç, "Futbolun içinde var dediğimiz olaylardan bir tanesi. Mutlak galibiyet için çıktık. Galibiyet için taraftarlar ülkenin 4 bir yanından geldiler. İlk yarı pozisyon vermedik. İki kere geldiler gol oldu. İlk yarı orta sahayı geçmekte sıkıntı çektiler. İyi baskı yaptık. Bu baskının sonucunu gole çeviremiyoruz. İlk gol gelinceye kadar yenileceğimiz aklımızdan geçmiyordu" dedi.

Takımda düşüş olduğunu söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şöyle devam etti:

"Bir düşüş var. Bu bariz. Ligde her takım için bu olabilir. Puan kayıpları olur ve bunlar dönemsel oluyor. Sadece biz değil, şampiyon adayları bu türbülans içinde olabiliyor. Son haftalardaki maçlara baktığımızda iyi de oynasak istediğimiz sonucu alamayız. Taraftarın serzenişi haklı. Dün hedefimiz neyse bugün de aynı. Daha köprünün altından çok su akacaktır. Çok güzel başladık sezona. Hazırlık maçları da buna dahil Avrupa elemeleri de. Düşüş dönemine girdik. Bu değişecektir. Bu kadro 3geçen seneye nazaran daha kuvvetlenmiştir. Üstümüze düşen sorumluluk, vazife, bu düşüşü önleyecek önlemleri almak."

"Taraftarın tepkisi normal"

Maç sonrası taraftarların istifa yönündeki tezahüratları için "Taraftarın tepkisi gayet normal" yorumunu yapan Koç, "Fenerbahçe camiasına özel, kırılganlık yıllardır var. Şampiyonluk bekliyorlar. Seneye çok umutlu başladık. Benzer şeyleri yaşayacakları düşüncesi bu tepkiye neden olmuş olabilir. Kötü gidişatı bekleyip köşede bekleyen, bize özel durum da var. Taraftarlar oyunculara da tepki gösterdi. Anlam veremedim. Onlar da aslında alkışlama özür dileme mahiyetindeydi. Havalimanında çok etkilendiler. Bununla beraber yoğun bir maç öncesi destek vardı. Onlar taraftardan özür dilemeye gittiler. Bence manasızdı. Taraftar haklı tepkilerini başka tarafa çekti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kadrosunu şampiyonluk için yeterli olduğunu söyleyen Ali Koç, "Bence bu kadro şampiyonluk için yeterli. Fenerbahçe ilk 5 haftada şampiyonluğun en büyük adayı, son 4 haftada ondan uzak görüntüsü var. Bir sarmala girip umutsuzluğa kapılıp yine mi başarısız bir sezon yaşayacağız düşüncesi olmamalı. Bu takım toparlanıp tepeye oynayacak skoru da futbolu da yapabilecek bir kadrodadır. Ben de çok üzgünüm. Ben de bu tip tepkileri istemem. Anlık saniyelik onlara takılmamalıyız. Sadece biz düşüş yaşayan takım değiliz. Şu anda 10. hafta tamamlandı. Sadece bize has bir şey değil. Bize daha fazla tepki olması bize has bir durum" dedi.

"Kişiler değil sistem sıkıntılı"

MHK Başkanı ve yardımcısı Metin Tokat'ın istifası konusunda görüşlerinin sorulması üzerine Ali Koç, "Yabancı MHK başkanından kimse bahsetmedi. Bizim de böyle bir talebimiz olmadı. Hepimizin dediği gibi Burak (Elmas) Başkan, Ahmet Ağaoğlu, kişiler değil sistem sıkıntılı. Sistemi sıkıntılı hale getiren gruplar var. Sivas-Adana oynadı. Orada penaltı oldu. Hakem VAR'a gitti. VAR'a gitmesi, hakemlik performansının ne kadar düşük olduğunun göstergesi. Hakemin penaltıyı çalamayıp VAR'a gitmesi de işin vehametini gösteriyor. Umutlu konuşmak gerekirse çözüm var. Yeter ki çözmek için irade olsun. Bu sistem herkese, hepimize zarar veriyor. Bizim taraftarlarımız da 'bırakın sistemi, Fenerbahçe'yi koruyun' diyorlar. Ama en çok zarara gören Fenerbahçe'dir. Demek ki VAR olmasaydı, öyle bir pozisyon penaltısız gidecekti. İyi niyetli hataya hepimiz açığız. Ancak atamalarda hepimizin kafasında soru işareti var. Teknoloji iyi kullanmıyor. Gözlemci raporları ne kadar inceleniyor? Altay, oyundan çıkarken ona edilen küfürlere dikkat edin. TFF'ye rica ediyorum, temsilci raporunu açıklasınlar. Kendisine çok ağır küfür edildiğini, küfür de yazılıyor. Soyunma odasına giderken iki elini kafasına koyduğunu, küfür ettiyse de temsilci tarafından duyulmadığı..." yanıtını verdi.

MHK ve hakem eleştirisini sürdüren Ali Koç, "Güvensizlik üst düzey noktada. Millet birbirine girecek duruma geldi. Dört sendir TFF'nin bir yetkilisini, hakemle ilgili aramadım. Bu yüzden rahat konuşuyorum. Yöneticiler de kendine çekidüzen vermeli. Bizler de kapalı kapılar ardından iş çevirmemeliyiz. Sistem düzgün olsa, kimse bu işleri yapmak zorunda hissetmezdi kendini. İnşallah doğru yolu buluruz. İnşallah doğru bir başkan ve sonra kurullar ve üyeleri oluşur. Bu sistem zamanla düzelecektir ama tepe yapmış sorunlar hemen düzeltilebilir" açıklamalarını yaptı.

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