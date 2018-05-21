Fenerbahçe Başkan Adayı Koç: "Fenerbahçe için tarihi bir seçim olacak"

İbrahim MAŞE / MERSİN,(DHA) - MERSİN\'de Fenerbahçeliler Buluşması\'na katılan Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, tarihi bir seçim yaşayacaklarını söyledi.

Bir otelde düzenlenen buluşmada taraftarın sevgi gösterisi ile karşılanan Koç\'a ilgi yoğun oldu. Taraftarlarla selamlaşan Koç, adaylık sürecini anlattı. Seçime 13 gün kaldığını hatırlatan Ali Koç, Fenerbahçe için tarihi bir seçim olacağını ifade ederek, \"Bugüne kadar ulaşmadığımız sayıda katılım olacak. Türkiye\'de bir kulübün statta yaptığı ilk seçim olacak. Çok sesli, şeffaf, Fenerbahçe\'nin kazanacağı bir seçim olmasını diliyorum. 26 bin 2 kişi kongre üyemiz oy kullanma hakkına sahip. İlk defa oy kullanacak çok kişi var. Aidatınızı ödediğiniz sürece 3 Haziran\'da oy kullanabilirsiniz. Enteresan bir seçim süreci oluyor. Bana göre bir spor kulübünün seçim sürecinde karşılaşılmaması gereken pek çok olayla muhatap olduk. Seçildiğimiz takdirde, bir sonraki seçimde aday olacak insanların bizim yaşadıklarımızı yaşamayacağının sözünü veriyorum. Benim en büyük hayalim, elektronik oylama. Sürdürülebilir ve kalıcı başarı hedefledik. Bu çok önemli. Bunun için yapısal değişiklikler, reformlar yapmak zorundayız. Fenerbahçe\'nin sosyal sorumlulukta şampiyon olması lazım\" dedi.

\"AMACIMIZ YENİ BİR SAYFA AÇMAK\"

Kulübün tesisleri ve medyasının tüm adaylara eşit seviyede açık olması gerektiğini kaydeden Koç, kendi yaşadıkları sorunları kimsenin yaşamayacağına vurgu yaparak şunları söyledi: \"Üye bilgilerini yönetimde olan adaylar da kullanmamalı. Özlenen Fenerbahçe diye yola çıktık. Her alanda zirvede olacak Fenerbahçe diyoruz. Sportif alanda, sosyal hayatta, mali açıdan olabilir. Çağa uygun bir yönetim anlayışı, şeffaflık, vizyon gerek. Fenerbahçe\'nin en büyük gücü eşi benzeri olmayan aidiyet duygusu ve taraftarı. Fakat bunlar eskisi gibi değil. Eski kuvvetli bağlar erozyona uğramış. 2 senedir tribünlerdeki durum hoş değil. \'Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok\' diyoruz ama galibiyetler, aldığımız puanlar, attığımız yediğimiz gollere bakınca gerçekten çıkış yok. Geldiğimiz noktada hepimizin sorumluluğu var. Amacımız yeni bir sayfa açarak eski ruhu yaşatabilmek. Omuz omuza verip bu camiayı ayağa kaldıracağız. Lideriniz, başkan adayınız, umut beslediğiniz biri olarak bu göreve talip oluyorum. Ok yaydan çıktı ama bu kadar erken aday olacağımı beklemiyordum. Fenerbahçe\'nin bugün içinde bulunduğu bazı unsurlar bizi rahatsız ettiği için, devam etmesinin zararlar yaratabileceğini düşünerek, mali ve sportif açıdan yeni bir hikaye yazmanın, yeni bir zıplama dönemine ihtiyaç olduğunu, bunu da yeni ekip, vizyon ve liderlerle yapılabildiğine inandığımız için yola çıktık.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali Koç\'un açıklamaları

-Tezahüratlar

(FOTOĞRAFLI)