Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, CEO ve sportif direktörünü belirliyor!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesi durumunda sportif direktör olarak göreve getireceği isim belli oldu.

Fenerbahçe'de Ali Koç’un başkan seçilmesi durumunda futbol takımının CEO’luğu görevine Peter Kenyon’ı getireceği konuşuluyor. Büyük saygısının olduğu Aykut Kocaman’la devam edeceği bilinen Koç’un hedefinde ise hocasına yardım edecek üst düzey bir sportif direktörle çalışmak var.

Sevilla’dan sonra Roma’da da önemli işler başaran Monchi tarzında bir sportif direktör için çalışmalar yaptığı bilinen Koç’un Kenyon’la bu görev tanımı için bazı isimler üzerinde görüş alışverişi yaptığı belirtildi. İlk etapta adı daha önce Galatasaray’ın sportif direktörlüğü için geçen Mathias Sammer’in yanı sıra Marco Branca, Daniel Comolli, Christian Nerlinger gibi isimler konuşuldu.

İkilinin üzerinde mutabık kaldıkları isminse Jesús García Pitarch olduğu iddia edildi. İspanya’dan gelen haberler daha önce Valencia ve Atletico Madrid gibi takımları yöneten Pitarch’ın Türkiye’den haber beklediğini doğruladı.

Pitarch, Benitez'i Benitez yapan kişi

Ali Koç’un Kenyon’ın altına Pitarch’ı koyma nedeninin ise İspanyol sportif direktörün teknik direktörlük konusunda hiç deneyimi olmaması ve bu konuya hiç burnunu sokmaması. Rafa Benitez’i bulup çıkaran, Hector Cuper, Esprito Santo, Aguirre, Resino ve Ayestran gibi hocalarla çalışan Pitarch’ın en büyük özelliği ise başkanlık ve kulüp yöneticiliği konusunda uzmanlığı.