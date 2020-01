Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: "Tam zamanı şimdi!"

\"Bu duyguyu ilk defa yaşıyorum\"

Fenerbahçe\'nin Mayıs ayında yapılması öngörülen seçimli olağan genel kurulu öncesi başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ali Koç, davetli olarak katıldığı bir organizasyonda, sarı-lacivertli kulübün üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Organizasyon komitesi tarafından sürpriz video klip hazırlandı. Sanatçı Selçuk Yöntem\'in sunuculuğunu üstlendiği etkinliğe iki bine yakın üye ve taraftar katıldı. Gecenin diğer bir sürprizi ise Ali Koç\'un ilkokul öğretmeni Süheyla Ercivan\'ın da konuklar arasında yer alması oldu.

\"BU DUYGUYU İLK DEFA YAŞIYORUM\"

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, geceyi organize edenlere teşekkür ederek sözlerine başlarken, \"Sevgili Fenerbahçeliler; öncelikle bu gecede birlikte olmamızı sağlayan organizasyon komitesine, nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Burada olan her birinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayatımda birçok toplantıya gerek katılımcı, gerekse konuşmacı olarak iştirak ettim. Böylesine ilk defa görüyor ve tecrübe ediyorum. Böylesi derken, kesinlikle katılım sayısından bahsetmiyorum. Esas bahsettiğim, böylesine duygu yoğun bir buluşmayı ilk defa tecrübe ediyorum\" diye konuştu.

\"BEŞİKTAŞLI BİR BABANIN OĞLU OLMAMA RAĞMEN, FENERBAHÇELİ OLDUM\"

Fenerbahçeli olma hikayesinden bahseden Koç, \"Benim için bu aşk nasıl başladı derseniz; Beşiktaşlı bir babanın oğlu olarak, normalde babamın takımını tutmam beklenirken, o dönem evimizde çalışan ve bugün de aramızda olan Kamer Kaya, önce abim Mustafa\'yı sonra da ikisi beraber beni Fenerbahçeli yaptılar. Sizin de huzurlarınızda Kamer Kaya\'ya, abim ve beni Fenerbahçeli yaptığı için bir kez daha teşekkür ediyorum\" dedi.

\"TAM ZAMANI ŞİMDİ, YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR\"

Başkan adayı olma süreci ile ilgili açıklamalar yapan Ali Koç şunları söyledi:

\"Bir yıl öncesinden açıklanan bir adaylık hiç alışık olmadığımız bir şey. Başkan adaylığımı açıkladığım süreci özetleyecek olursam; 2012\'de yönetimden ayrılışımdan itibaren birçok ortamda şahsıma büyük bir teveccüh oldu. Gittiğim her yerde bana ulaşan taraftarlarımız beklentilerini dile getirdiler. Bu sevgi ve teveccühe karşılık verememenin ağırlığı beni rahatsız ediyordu. 2015 yılında yapılan seçimler öncesi başkanımızın yönetim kuruluna katılma davetini yerine getirememiştim. Yaptığımız istişareler neticesinde, 2015 yılında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu\'muzda hepinizin bildiği konuşmayı yaparak, zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı ifade etmiştim. 2015\'teki Genel Kurulumuzdan sonra oluşan şartlar ve kulübümüzün bugün içinde bulunduğu bana göre sürdürülemez durum, benim de tahminlerimden önce adaylık için adım atmama sebep oldu. İşte bu yüzden Tam Zamanı Şimdi, yarın çok geç olabilir.\"

\"21. YÜZYILIN İHTİYAÇLARI, 20. YÜZYIL YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KARŞILANAMAZ\"

Adaylığı ile ilgili yaptığı çalışmalara değinen Koç, \"Biz adaylığımızı açıkladıktan sonra \'Seçilseydik ne yapardık\' üzerine çalıştık. Çağın gerekliliklerine göre yönetilen bir spor kulübünün kurumsal yapısı nasıl olmalı diye düşünerek kulüp ziyaretleri yaptık. Bu ziyaretlerde örnek kulüplerin yapılarını, vizyonlarını, işleyiş biçimlerini, sporcu üretme ve keşfetme anlayışlarını, teknolojiyi ve sosyal medyayı nasıl kullandıklarını inceledik. Markalarını nasıl yönettiklerini, taraftarlarıyla etkileşimlerini ve globalleşmenin nasıl sağlandığını tecrübe ettik. Bugüne dek yaptığımız çalışmalarda tecrübe ettiklerimden şunu söyleyebilirim ki; bir spor kulübünde 21\'inci yüzyılın ihtiyaçları 20\'nci yüzyılın yönetim anlayışıyla karşılanamaz\" ifadelerini kullandı.

\"AMATÖR ŞUBE BRANŞLARI ÇOĞALTILACAK, BUNUN İÇİN SPONSORLARIMIZ HAZIR\"

Konuşmasında amatör şubelerle ilgili planlarını anlatan Ali Koç, mevcut amatör şubelerin kapanmayacağını aksine sponsorlarının hazır olduğunu vurgulayarak, bedensel engelliler ve e-spor olmak üzere iki yeni şubenin de açılacağını sözlerine ekledi.

\"ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN SAHAYA İNECEĞİZ\"

Şimdiye kadar sadece davetli oldukları organizasyonlara katıldıklarını söyleyen Koç, Şubat ayı itibarıyla resmi olarak sahaya inip temaslara başlayacağını, olabildiğince çok kongre üyesi ve taraftarlarbir araya gelmek istediklerini yineledi.

İki bine yakın Fenerbahçeli\'nin dinlediği bir saatlik konuşma, zaman zaman alkışlarla ve tezahüratlarla kesildi.

\"BU YOLA SİZE GÜVENEREK ÇIKTIM\"

Koç, sözlerini bitirirken kendisini dinleyen kalabalığa hitaben, \"Ben sizlere güvenerek bu yola çıktım. Biliyorum ki sizler de bana güvendiniz. Size her şeyi yapacağımın sözünü veremem ama söylediğim her şeyi yapacağıma söz veriyorum\" dedi.

