Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor'u rahat geçti: 2-0

Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u güzel bir futbolla 2-0 yendi. Teknik Direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından üçüncü maçına çıkan Sarı Kanaryalar bu skorla Süper Lig'de Ülker Stadyumu'nda 3 ay sonra galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarı Koeman lehinde tezahüratlar yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 19. dakikada Andre Ayew, 31. dakikada da Michael Frey'le goller bulan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler aldığı bu 3 puanla Süper Lig'deki 6 maçlık galibiyet hasretini de dindirdi. Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de Atiker Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 6 haftada 4 beraberlik, 2 yenilgi almıştı. Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Spor Toto Süper Lig'de 55 gün sonra galip geldi.

Fenerbahçe'de Mathieu Valbeuna ve Frey'in son haftalardaki iyi performansları devam etti.

İlk golde de kaptığı topla büyük pay sahibi olan Valbuena, 31. dakikada Frey'in attığı golün de pasını verdi. Fransız futbolcu, Galatasaray ve Anderlecht maçlarında birer gol atıp birer de gol pası vermişti. Frey ise son 5 resmi maçın 4'ünde gol attı.