Fenerbahçe, ayrıntılı itirazını CAS'a iletti

Fenerbahçe Kulübü, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) gelen ret kararına ilişkin ayrıntılı itirazını bugün (16 Ocak 2016) iletti.

Şike davasına konu olan 2010-2011 sezonunda, Trabzonspor'un 3 maçta teşvik girişiminde bulunduğuna yönelik olarak UEFA'ya başvuran ancak UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulundan ret alan Fenerbahçe'ye, UEFA Temyiz Kurulundan da olumsuz cevap gelmiş, sarı-lacivertliler bu karar üzerine CAS'a başvurmuştu.

Sarı-Lacivertli Kulüp Trabzonspor'la ilgili CAS'a yaptığı başvuru reddedildikten sonra kurula ayrıntılı itirazını bugün iletti. Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Temyiz Kurulunun başvurumuzun reddine ilişkin kararına, İsviçre'de bulunan Spor Tahkim Mahkemesi'ne yapılmış olan ön itiraza ilişkin hukuk kurulumuz tarafından hazırlanan ayrıntılı itirazımız bugün itibariyle CAS'a iletilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

