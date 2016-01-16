T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, ayrıntılı itirazını CAS'a iletti

Trabzonspor'la ilgili CAS'a yaptığı başvuru reddedilmişti

16 Ocak 2016 18:36

Fenerbahçe Kulübü, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) gelen ret kararına ilişkin ayrıntılı itirazını bugün (16 Ocak 2016) iletti. 

Şike davasına konu olan 2010-2011 sezonunda, Trabzonspor'un 3 maçta teşvik girişiminde bulunduğuna yönelik olarak UEFA'ya başvuran ancak UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulundan ret alan Fenerbahçe'ye, UEFA Temyiz Kurulundan da olumsuz cevap gelmiş, sarı-lacivertliler bu karar üzerine CAS'a başvurmuştu.

Sarı-Lacivertli Kulüp Trabzonspor'la ilgili CAS'a yaptığı başvuru reddedildikten sonra kurula ayrıntılı itirazını bugün iletti. Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Temyiz Kurulunun başvurumuzun reddine ilişkin kararına, İsviçre'de bulunan Spor Tahkim Mahkemesi'ne yapılmış olan ön itiraza ilişkin hukuk kurulumuz tarafından hazırlanan ayrıntılı itirazımız bugün itibariyle CAS'a iletilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
 

ETİKETLER

casfenerbahçeşiketrabzonsporteşviktemyizayrıntılı itirazsporfutbolşampiyonluk

İlgili Haberler

Fenerbahçe diğer CAS davasını da kaybetti

Fenerbahçe'nin paraşütle sahaya atılan havai fişeklerden dolayı aldığı ceza sonrası yaptığı itiraz CAS tarafından redddedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24