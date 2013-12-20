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Spor

Fenerbahçe diğer CAS davasını da kaybetti

Fenerbahçe'nin paraşütle sahaya atılan havai fişeklerden dolayı aldığı ceza sonrası yaptığı itiraz CAS tarafından redddedildi

20 Aralık 2013 13:22

UEFA'nın, Fenerbahçe'ye 21 Şubat 2013'te Avrupa Ligi müsabakasında paraşütle sahaya atılan havai fişeklerden dolayı verdiği 1 yıl Avrupa kupalarından men cezasını iki yıl için ertelemesi sonrasında, Fenerbahçe'nin ertelemeye ilişkin iptal başvurusu bugün CAS tarafından kabul edilmedi.

Fenerbahçe en erken 2015-2016 sezonu itibarıyla şampiyonlar ligi ve Avrupa Ligi'nde oynama hakkı kazanabilecek. Ama iki yıl sürecek olan deneme sürecinde benzer bir hadise yaşanırsa tekrar 1 yıl men cezası alması gündeme gelecek. Bu nedenle, Fenerbahçe erteleme ceza yüzünden bir yıl daha Avrupa müsabakalarının dışında tutulma riskiyle karşı karşıya.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda, 21 Şubat 2013'de BATE Borisov ile oynanan Avrupa kupası maçı sırasında sahaya paraşütle inen meşaleler sonrasında UEFA, Fenerbahçe'ye 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermiş, daha sonra bunu iki yıl için ertelemişti.

Fenerbahçe taraftarı 2015-2016 dönemi ve sonrasında benzer olaylar çıkarırsa, sarı-lacivertli ekip ek bir cezayla karşılaşacak.

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