Fenerbahçe Avrupa'da 4'ledi

Basketbolda, THY Avrupa Ligi A Grubu dördüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Ülker, deplasmanda Sırbistan’ın Partizan NIS takımını 88-78 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Grupta ilk 3 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, Sırp ekibini de mağlup ederek, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

İlk maçında deplasmanda Ukrayna'nın Budivelnik Kiev takımını 102-84 yenen Fenerbahçe Ülker, daha sonra grubun güçlü takımları Barcelona (75-70) ve CSKA Moskova'yı (86-60) sahasında mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilerde Bogdanovic 26, McCalebb 14, Bjelica 12 sayı üretirken ev sahibi Partizan'da Lauvergne 20 sayı 10 ribaunt, Tarance Kinsey 18 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla yoluna kayıpsız devam eden temcilcimiz gelecek hafta Ülker Sports Arena'da Nanterre'i konuk edecek.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin üçüncü dakikasında Sırbistan temsilcisi 6-2 üstünlük yakaladı. İlerleyen bölümde Fenerbahçe Ülker, Hırvat oyuncu Bojan Bogdanoviç’in kaydettiği 3 sayılık atışla altıncı dakikada 7-6 öne geçti.

Fenerbahçe Ülker, Bo Mccalebb’in kaydettiği sayılarla 8. dakikayı 12-8 önde tamamladı. Türk ekibi, yakaladığı üstünlüğü ilk periyorun sonuna kadar koruyamadı ve çeyrek Partizan NIS'in 17-13 üstünlüğüyle kapandı.

İkinci periyodun başında Tarence Kinsey’nin bulduğu basketlerle ev sahibi ekip skoru 20-13'e getirdi. Kenan Sipahi ve Bojan Bogdanoviç’in etkili oyunuyla skoru dengelemeye çalışan Fenerbahçe Ülker, devreye 38-30 geride girdi.

İstanbul ekibi, McCalebb ve Emir Preldziç’in basketleriyle 7-0’lık bir seri yakaladı. Fenerbahçe Ülker, Bojan Bogdanoviç’in ürettiği sayılarla üçüncü periyodun dördüncü dakikasında aradaki farkı bire indirirken, skor 41-40'a geldi. Fenerbahçe Ülker, daha sonra Luka Zoriç’in kaydettiği sayılarla bu periyodun 6. dakikasında 49-49 eşitliği yakaladı. Skorda dengeyi sağlayan Fenerbahçe Ülker, üçüncü çeyreği 60-57 üstün tamamladı.

Son periyodun başında daha etkin bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, aradaki farkı 7'ye çıkarırken, skoru 68-61'e getirdi. Fenerbahçe Ülker, maçın son çeyreğinde rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve maçtan 88-78 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Ülker adına 26 sayı atan Bojan Bogdanoviç karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Partizan NIS adına 20 sayı atan Joffrey Lauvergne ise takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı.