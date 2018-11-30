Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Fenerbahçe - Dinamo Zagreb: 0-0

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -

STAT: Ülker

HAKEMLER: Robert Schhörgenhofer, Markus Gutschi, Roland Diedel

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Barış Alıcı, Benzia, Valbuena, Frey

DINAMO ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Rrahmani, Ademi, Gojak, Olmo, Hajrovic (Dk. 90 Kadzior), Orsic (Dk. 64 Sunjic), Gavranovic (Dk. 62 Petkovic)

SARI KARTLAR: Frey, Isla, Neustadter, Eljif (Fenerbahçe) - Ademi, Rrahmani, Sunjic (Dinamo Zagreb)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta müsabakasında Fenerbahçe kendi sahasında Hırvatistan\'ın Dinamo Zagreb takımı ile 0-0 berabere kalarak puanını 8\'e yükseltti ve son maçlar öncesinde grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

3\'üncü dakikada Eljif köşe vuruşunu Valbuena ile paslaşarak kullandı. Valbuena\'nın ortasını rakip takım savunması uzaklaştırdı.

9\'uncu dakikada Valbuena\'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Livakovic\'te kaldı.

17\'nci dakikada Valbuena\'nın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Benzia\'nın şutu savunmadan kornete çıktı.

29\'uncu dakikada Gojak\'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda top kaleci Harun\'da kaldı.

32\'nci dakikada Isla\'nın sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Frey\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

33\'üncü dakikada Barış\'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Frey\'in vuruşunda top üstten çıktı.

43\'üncü dakikada Valbuena\'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Hasan Ali, meşin yuvarlağı Barış\'a aktardı. Kale önünde topa sahip olmak isteyen Barış\'a araya giren Dinamo Zagreb savunması engel oldu.

43\'üncü dakikada sol kanattan Valbuena\'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Skrtel\'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

51\'inci dakikada Valbuena\'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Barış\'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

71\'inci dakikada Petkovic\'in ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

75\'inci dakikada Olmo\'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla bulunan Gojak meşin yuvarlağı kafa vuruşu ile ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesinde Isla\'ya faul yaptığı gerekçesi ile gol iptal edildi.

77\'nci dakikada Valbuena\'nın pası ile ceza sahası içinde buluşan Barış\'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

87\'nci dakikada Ademi\'nin yerden p+ası ile altı pasın dışında sağ çaprazda bululan Stojanovic\'in vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşma 0-0\'lık eşitlikle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)