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BBC Türkçe

Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turunda elendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Makedonya'nın Vardar takımına karşı 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla, Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

29 Nisan 2018 20:30

Spor Toto Süper Ligi 2016-2017 sezonunu üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Makedonya'nın Vardar takımına 2-1 mağlup olarak, turnuvadan elendi.

Fenerbahçe, Üsküp'te oynanan ilk maçı 2-0 kaybetmişti.

İstanbul'da oynanan ikinci maça Fenerbahçe baskılı başlamasına karşın ilk yarı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fenerbahçe 61'inci dakikada Roman Neustadter'ın attığı golle öne geçti.

Ancak bu golden yalnızca yedi dakika sonra Vardar, Jaba Jighauri'nin golü ile eşitliği sağladı. Maçın skorunu belirleyen gol ise ilk uzatma dakikasında Nikola Gligorov'un ayağından geldi.

Önce Galatasaray, ardından da Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara doğrudan katılan Konyaspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek bu turnuvada mücadele etme hakkı kazanan Medipol Başakşehir temsil edecek.

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