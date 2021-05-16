Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasına Kayserispor deplasmanında giren Fenerbahçe, rakibini 2-1 yendi. Fenerbahçe, bu sonuçla ligi 84 puanlı şampiyon Beşiktaş ve 84 puanlı ikinci Galatasaray'ın ardından 82 puanla üçüncü sırada tamamladı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne mi gidecek, Konferans Ligi'ne mi?

Süper Lig'in sona ermesiyle beraber Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu.

Üçüncülüğü elde eden Fenerbahçe'nin hangi kupaya katılacağı ise Türkiye Kupası'nı alacak takıma göre belli olacak.

Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne mi gidecek, Konferans Ligi'ne mi?

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe ise bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.