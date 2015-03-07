'Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılabilir'

Emilio Garcia Silvero, Kadir Has Üniversitesi'nde katıldığı konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye 'deki "şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarından men cezası alan Fenerbahçe 'nin son durumunu değerlendirdi.

Radikal'in haberine göre; Sarı-lacivertli kulübün UEFA tarafından 3 sezon Avrupa kupalarına dahil edilmediğini hatırlatan Silvero, "Fenerbahçe, Tahkim'e itiraz etti, oradan da bir karar çıktı. CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi de bu kararı onayladı. Fenerbahçe cezasını tamamladı. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilir" ifadelerini kullandı.

'Kişilerle ilgili süreç devam ediyor'

UEFA Disiplin ve Dürüstlük Birimi Başkanı Silvero, UEFA'nın "şike davası"nda ismi geçen kişilerle ilgili henüz bir karar almadığını söyledi. UEFA'nın süreçte ismi geçen kişilerle ilgili bir yaptırımda bulunup bulunmayacağıyla ilgili bir soruya Silvero, yorum yapmaktan kaçınarak, "Kişilerle ilgili süreç devam ediyor. Devam eden bir süreçle ilgili fazla yorum yapamam" cevabını verdi.

Eskişehirspor ve Sivasspor'un süreçte ismi geçtiği için bu sezon Avrupa kupalarına katılamadığını, Türkiye'den başka bir kulüp için de bunun geçerli olup olmayacağı sorusu karşısında Silvero, "Bu durum birçok kulüp için geçerli olabilir. Kulüpler, Avrupa kupalarına katılmadan önce bir başvuru sürecinden geçiyorlar. Gerekirse disiplin kurulunun görüşü de alınıyor. Bu süreçleri tamamlayarak Avrupa kupalarına katılabiliyorlar. Bu söylediklerim sadece Türk kulüpleri için geçerli değil" değerlendirmesinde bulundu.

Silvero, UEFA'nın mali fair play konusuna çok önem verdiğini ve bu konuda Avrupa'nın her yerinden çeşitli kulüplere cezalar uyguladığını dile getirdi. İspanyol futbol adımı, herhangi bir Türk takımının mali fair play konusunda UEFA'da dosyasının bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya ise "Yorum yok" cevabını vermekle yetindi.