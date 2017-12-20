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Spor

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor mesaisine başladı

Hakan TARHAN - Cüneyt CENGİZ / İstanbul,(DHA) - SÜPER Lig’de ilk devrenin son maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bir günlük izinden sonra başladı

20 Aralık 2017 19:24

Hakan TARHAN - Cüneyt CENGİZ / İstanbul,(DHA) - SÜPER Lig’de ilk devrenin son maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bir günlük izinden sonra başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Jannsen, Elif Elmas ve Mehmet Ekici kendileri için belirlenmiş özel program dahilinde salonda çalıştılar. Alper Potuk antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ikinci bölümde ayrı olarak özel program eşliğinde hazırlıklarına devam ederken antrenman sırasında kaşığında ağrı hisseden İsmail Köybaşı çalışmayı bıraktı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin idmanını Arnavutköy Fenerbahçe Futbol Okulu öğrecileri izledi. Minik futbolcular idman öncesinde sarı-lacivertli ekip ile hatıra fotoğrafı çektirirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fotoğraf çekimi
-İdmandan görüntüler
-Genel detaylar

20.12.2017 - Haber Kodu : 171220142

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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