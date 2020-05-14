Fenerbahçe aradığı stoperi İtalya'da buldu

Transfer çalışmalarına hız veren ve yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, bu sezon çok sıkıntı yaşadığı stoper bölgesi için harekete geçti. Sarı-lacivertli takımın hedefinde Atalanta'da Luis Palomino var.

Atalanta ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki stoperle yıllık ücreti konusunda pazarlıkları sürdüren sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Güçlü fiziği, hızı ve yerinde müdahaleleriyle İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Arjantinli futbolcunun imza parası konusunda direttiği; yönetimin ise oyuncunun talebine yakın bir ücretle işi bitirmek istediği kaydedildi.



3 yıldır Atalanta forması giyen Palomino, İtalyan ekibiyle toplam 102 resmi karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2017-18 sezonu öncesi Bulgar ekibi Ludogorets'ten 4.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıkan Palomino, 2 gole direkt katkı sağladı. Arjantinli, 1 kez rakip fileleri havalandırdı, bir de gol attı.