Fenerbahçe aradığı sağ beki Türkiye'de buldu

Ukrayna basını Fenerbahçe'nin Rizespor'da başarılı bir sezon geçiren Mykola Morozyuk'u almak için kulübüyle temas kurduğu ve 32 yaşındaki oyuncuyla da prensip anlaşmasına vardığını iddia etti.

Fenerbahçe ile ilgili bir başka transfer iddiası Ukrayna'dan geldi. Kısa süre önce Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıklayan Kanarya, aradığı sağ beki Süper Lig'de buldu.



Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonu Çaykur Rizesporlu Mykola Morozyuk'un ismi gündeme geldi. Ukrayna basını görüşmenin gerçekleştiğini yazdı.



Morozyuk'un gelecek sezon İstanbul'da olmak için hazırlıklarını tamamladığı kendisine yaşayacağı yeri bile seçtiği belirtildi. Isla'nın ayrılmasından çok daha önce Fenerbahçe'nin Morozyuk ile temas kurduğu iki tarafın prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.