Fenerbahçe antrenörü, Avusturya'daki seminerde 

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'de altyapı kaleci antrenörü görevini sürdüren Gökhan Güldağ; Avrupa\'nın önde gelen takımlarından Chelsea ve Barcelona\'nın kaleci antrenörleriyle birlikte seminere katılacak.

Fenerbahçe altyapı kaleci antrenörü Gökhan Güldağ; 7 Ekim\'de Avusturya\'da gerçekleşecek olan seminerde Chelsea kaleci başantrenörü Christophe Lollichon ve La Masia\'nın kaleci başantrenörü Xavi Ferrando\'nun da bulunacağı seminerde konuşmacı katkı verecek yer alacak.

Seminerde yer alan konuşmacılar, katılımcılara profesyonel bakış açısıyla antrenman ve takım felsefelerinin yaşlara göre koordinasyonunu aktaracaklar.

Dünyadaki oldukça tanınmış olan bu eğitim amaçlı seminerin geçmişinde; Juventus\'tan Claudio Filippi, Stoke City\'den Andrew Quy, Almanya Milli Kadın Futbol Takımı\'ndan Simon Panter, Bayer Leverkusen\'den David Thiel, Hannover 96\'dan Jörg Sievers, Borussia Dortmund\'dan Thomas Schlieck, Maarten Arts, Filip de Wilde gibi birçok konuşmacı bulunuyor.

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