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Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor'u son anlarda bulduğu gollerle devirdi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yoluna 2'de 2 ile devam ediyor

22 Ağustos 2021 23:30

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. İlk yarısı 0-0'la geçilen karşılaşmada Fenerbahçe, 3 puana son dakikalarda ulaştı. Sarı lacivertli takıma 2-0'lık galibiyeti getiren golleri 89'da Zajc ve 90+2'de Valencia attı. Fenerbahçe, bu skorla 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı.

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 89 ve 90+1. dakikalarda bulduğu goller 2-0 kazandı.

533 gün sonra ligde taraftarının önünde maça çıkan Fenerbahçe, Adana Demirspor galibiyetinin ardından Antalyaspor’u da gol yemeden mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

Oyuna 64. dakikada Mesut Özil ile birlikte giren Zajc, 89. dakikada sol kanattan gelen topu kontrol etmek isteyen Arda Güler’in pasında şutunu çekerek kaleci Boffin’i çaresiz bıraktı.

Oyuna 87’de giren 16 yaşındaki Arda Güler, savunmadan kurtarmak isterken yerde kaldığı pozisyonda Zajc’a asist yapmış oldu. Pozisyonu takip eden hakem Halil Umut Meler, Arda’ya yapılan müdahalede faul için düdüğü çalmadı ve avantaja bıraktığı pozisyonda Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

90+1. dakikada ise karşılaşmanın en ilginç pozisyonu yaşandı. Antalyaspor’un Fenerbahçe kalesinde bulduğu tehlike sonrasında kırmızı-beyazlılar penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Valencia’nın kazandığı kafa topunda Mesut Özil bomboş rakip yarı sahada topu sürdü. Ceza sahasında Mesut’tan pası alan Valencia boş kaleye topu göndererek skoru 2-0 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

TIKLAYIN - Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae (Dk. 87 Arda Güler), Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa (Dk. 65 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Serdar Aziz), Osayi-Samuel (Dk. 64 Mesut Özil), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 64 Valencia), Mbwana Samatta

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin (Dk. 87 Erkan Eyibil), Poli (Dk. 71 Milosevic), Ghacha (Dk. 56 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy (Dk. 87 Hakan Özmert), Amilton (Dk. 71 Ufuk Akyol), Wright

Goller: Dk. 89 Zajc, Dk. 90+2 Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 62 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 90+3 Naldo, Dk. 90+6 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)

Karşılaşmanın önemli anları

1. dakikada Ghacha'nın sağdan ortasında Szalai'den seken topa Güray Vural'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.

43. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Nuri Şahin'in sağdan ortasında kaleci Altay Bayındır, kontrol etmek isterken topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Amilton'un döndükten sonra yaptığı vuruşta Altay, altıpasın önünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

57. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Min-jae'nin kafa vuruşunda kaleye doğru giden topu Güray Vural çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

85. dakikada Tisserand'ın sağdan yaptığı ortada, arka direkte Szalai'nın kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı üstten kornere attı.

88. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Gökdeniz Bayrakdar'ın ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

89. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Samatta'nın soldan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Zajc'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

90+2. dakikada skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişin Fenerbahçe atağında savunmanın arkasında topla buluşan Mesut Özil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Bu futbolcu, topu boş ağlara yolladı: 2-0.

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