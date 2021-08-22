Fenerbahçe, Antalyaspor'u son anlarda bulduğu gollerle devirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. İlk yarısı 0-0'la geçilen karşılaşmada Fenerbahçe, 3 puana son dakikalarda ulaştı. Sarı lacivertli takıma 2-0'lık galibiyeti getiren golleri 89'da Zajc ve 90+2'de Valencia attı. Fenerbahçe, bu skorla 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı.

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 89 ve 90+1. dakikalarda bulduğu goller 2-0 kazandı.

533 gün sonra ligde taraftarının önünde maça çıkan Fenerbahçe, Adana Demirspor galibiyetinin ardından Antalyaspor’u da gol yemeden mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

Oyuna 64. dakikada Mesut Özil ile birlikte giren Zajc, 89. dakikada sol kanattan gelen topu kontrol etmek isteyen Arda Güler’in pasında şutunu çekerek kaleci Boffin’i çaresiz bıraktı.

Oyuna 87’de giren 16 yaşındaki Arda Güler, savunmadan kurtarmak isterken yerde kaldığı pozisyonda Zajc’a asist yapmış oldu. Pozisyonu takip eden hakem Halil Umut Meler, Arda’ya yapılan müdahalede faul için düdüğü çalmadı ve avantaja bıraktığı pozisyonda Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

90+1. dakikada ise karşılaşmanın en ilginç pozisyonu yaşandı. Antalyaspor’un Fenerbahçe kalesinde bulduğu tehlike sonrasında kırmızı-beyazlılar penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Valencia’nın kazandığı kafa topunda Mesut Özil bomboş rakip yarı sahada topu sürdü. Ceza sahasında Mesut’tan pası alan Valencia boş kaleye topu göndererek skoru 2-0 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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Stat: Ülker Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae (Dk. 87 Arda Güler), Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa (Dk. 65 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Serdar Aziz), Osayi-Samuel (Dk. 64 Mesut Özil), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 64 Valencia), Mbwana Samatta Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin (Dk. 87 Erkan Eyibil), Poli (Dk. 71 Milosevic), Ghacha (Dk. 56 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy (Dk. 87 Hakan Özmert), Amilton (Dk. 71 Ufuk Akyol), Wright Goller: Dk. 89 Zajc, Dk. 90+2 Valencia (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 62 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 90+3 Naldo, Dk. 90+6 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)

Karşılaşmanın önemli anları