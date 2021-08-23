Vitor Pereira'dan Christoph Daum sonrası bir ilk

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2'de 2 yaparak Daum'dan sonra bir ilke imza attı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. İlk yarısı 0-0'la geçilen karşılaşmada Fenerbahçe, 3 puana son dakikalarda ulaştı.

Sarı lacivertli takıma 2-0'lık galibiyeti getiren golleri 89'da Zajc ve 90+2'de Valencia attı. Fenerbahçe, bu skorla 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı.

OPTA verilerine göre Vitor Pereira, Christoph Daum'dan (2009/10) bu yana Fenerbahçe'nin başında bir Süper Lig sezonuna ikide iki yaparak başlayan ilk yabancı teknik direktör oldu.