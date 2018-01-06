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Spor

Fenerbahçe, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

ANTALYA,(DHA) Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını, bugün Antalya’da kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla sürdürdü

06 Ocak 2018 17:47

ANTALYA,(DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını, bugün Antalya’da kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan oyuncular ardından sahaya indiler. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çalışma dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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